Аудиокнига Рассказы слушать онлайн

Джек Лондон - один из самых знаменитых и любимых в России американских писателей. Он жил в Калифорнии в начале ХХ века и оставил после себя большое количество произведений, неизменно воспевающих силу человеческого духа. Мы предлагаем Вам слушать онлайн рассказы Джека Лондона, посвященные освоению севера, Канады и Аляски. В этих рассказах, таких как \"Белое безмолвие\" и \"Любовь к жизни\", сильные и смелые пионеры сталкиваются с неумолимой мощью природы. Но, несмотря на превосходящие силы, герои Лондона продолжают бороться ради самой возможности жить. Все рассказы данного сборника написаны фирменным стилем писателя: яркий, живым, но простым языком, которые заставляет поверить во все происходящее и глубоко переживать за судьбы героев.